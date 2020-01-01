Количество вызовов скорой помощи к ковидным больным за месяц выросло на 14% Силами медиков были госпитализированы 4 188 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская станция скорой помощи в августе зафиксировала увеличение количества вызовов к больным с симптомами COVID-19. Так за прошлый месяц бригады медиков выезжали к пациентам с признаками заболевания 6 971 раз (в июле — 6 195), госпитализированы 4 188 человек.

Общее число обращений за август составило 43 572 (в июле — 42 899). Доставлено в больницы — 15,2 тыс. человек.

В зоне ответственности Пермской станции скорой помощи находятся Пермский городской округ, Пермский муниципальный район, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Ильинский городской округ.





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