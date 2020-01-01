В Перми на 92% вырос спрос на материалы для отделки жилья Причина — рост цен Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ПЗСП-Инвест»

В Перми за год на 92% вырос спрос на материалы для отделки жилья, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на онлайн-ритейлера «ВсеИнструменты.ру».

Самое сильное увеличение спроса аналитиками компании зафиксировали в Екатеринбурге (+370%), Санкт-Петербурге (+348%) и Челябинске (+300%). Почти в три раза чаще стали покупать отделочные материалы жители Москвы и Нижнего Новгорода. В Ростове-на-Дону зафиксирован рост на 115%.

Как читают аналитики, к увеличению спроса мог привести рост цен на строительные и отделочные материалы в текущем году. Многие россияне предпочли покупать все необходимое для ремонта и отделки по нынешним ценам, не дожидаясь их изменения.

В топ самых покупаемых товаров по России вошли шпатлевка и штукатурка, жидкие обои, стеклохолст, самоклеящаяся пленка, быстросохнущий гипс и потолочные карнизы.





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