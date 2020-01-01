Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» успешно преодолели первый кубковый этап Они одержали три победы на Кубке Николая Буробина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская волейбольная команда «Кама» в Санкт-Петербурге последовательно обыграла местный ВК «Автомобилист», «Динамо» Барнаул и ЦСКА.

Все соперники были повержены с одинаковым счётом 3-0.

Таким образом, «Кама» стала победителем в этом туре и теперь примет участие в кубковом «Финале четырёх», который пройдёт 17-19 сентября между лидерами зональных этапов.

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