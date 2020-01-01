Мария Сыропятова Установка глэмпингов рядом с Каменным городом переносится на 2022 год Проект получил положительное заключение краевого минприроды Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект освоения лесов рядом с Каменным городом в Гремячинском районе получил положительное заключение краевого минприроды. Это подтвердили «Новому компаньону» в краевом минприроды.

Там также пояснили «Новому компаньону», что для начала строительных работ предпринимателю необходимо представить лесную декларацию, после рассмотрения которой он сможет приступить к работам на участке. Срок рассмотрения — пять дней.

Проект строительства природно-туристического комплекса на сопредельной к Каменному городу территории предполагает возведение кафе, беседки, верёвочного городка, детской площадки, торговых рядов, общественного туалета, арт-объектов, а также десяти жилых глэмпингов, в каждом из которых может остановиться три или четыре человека.

По словам представителя подрядчика проекта Дмитрия Имайкина, основные работы по благоустройству и освоению территории начнутся уже в 2022 году. Причина — в длинных сроках подключения к электричеству в АО «ОРЭС-Прикамья».

«Заявку на подключение подали в июне, — отмечает Дмитрий Имайкин. — Без электричества стройку начать невозможно, а подключат нас из-за полугодовых сроков не ранее декабря. Поэтому в этом году можно будет сделать только очень небольшие шаги по проекту».

Напомним, что о проекте строительства рядом с Каменным городом в Гремячинском районе жилых глэмпингов стало известно весной 2021 года. При этом участок, предназначенный для их возведения, находится на землях Чусовского лесничества, за пределами особо охраняемой природной территории.

В 2021 году на субсидии на поддержку создания глэмпингов в Пермском крае из регионального бюджета направлено 12,5 млн руб. Ещё 30 млн руб направлено на обустройство туристской инфраструктуры природного парка «Пермский». Среди проектов — реконструкция дорожки в Каменном городе, а также обустройство лестниц на камень Ветлан и Усьвинские столбы.

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