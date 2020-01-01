Андрей Стрельцов «Амкар Пермь» победил в Миассе Победа позволила подопечным Рустема Хузина закрепиться на втором месте Поделиться Поделиться Твитнуть

«Амкар» в гостях нанес поражение «Торпедо Миасс» со счетом 2:0. Оба мяча красно-черные забили в первом тайме. Отличились Александр Голубцов на 9 минуте и Павел Соломатин на 22.

Этот успех позволил пермскому клубу сохранить позиции на вершине турнирной таблице четвёртой группы второго дивизиона ФНЛ.

16 сентября в рамках чемпионата «Амкар» проведет домашний поединок(0+) против ФК «Новосибирск».

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