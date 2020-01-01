Андрей Стрельцов «Звезда» уступила «Спартаку» из Туймазы Пермский клуб не смог взять очки в гостях Поделиться Поделиться Твитнуть

Футболисты «Звезды» в результативном поединке проиграли «Спартаку» из Туймазы со счётом 2:3 в рамках первенства второго дивизиона ФНЛ.

Хозяева первыми открыли счет, но вскоре Вадим Конюхов уравнял результат. Однако удержать ничью подопечные Константина Парамонова до перерыва не смогли и счёт стал 2:1.

Во второй половине игры спартаковцы увеличили отрыв до 3:1. Единственное, что удалось сделать пермякам — забить еще один ответный гол. Он на счету Ильи Карпука. Итог встречи 3-2.

Теперь «Звезда» сыграет(0+) 12 сентября на выезде с одним из лидеров четвертой группы, ульяновской «Волгой».

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