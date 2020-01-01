Сергей Данилов Пермский легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России в полумарафоне Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Ярославле сегодня, 5 сентября, состоялся чемпионат России по полумарафону. Пермский легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России, показав на дистанции 21 км 97,5 м результат 1 час 42 секунды, сообщают в краевом минспорта.

Пермяк улучшил принадлежавший ему же рекорд России на 27 секунд. Рекорд был установлен спортсменом в прошлом году на московском полумарафоне «Моя столица». Тогда Никитин одержал победу с результатом 1:01:09, что стало новым рекордом России на этой дистанции с 1996 года.



Отметим, Владимиру Никитину 29 лет. Он является многократным чемпионом России в беге на длинные дистанции.

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