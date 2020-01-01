Сергей Данилов В Прикамье за минувшие сутки выявлено 460 новых случаев заболевания COVID-19 Общее число заболевших перевалило за 90 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 460 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

В числе 460 новых инфицированных 198 пациентов мужского пола, 262 — женского, среди заболевших 58 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 74 человека, от 30 до 49 лет — 145 человек, 118 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.

Всего же на сегодняшний день выявлено 90 тыс. 94 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц.

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