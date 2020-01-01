Сергей Данилов Скончался экс-депутат краевого Заксобрания Олег Бурцев Причиной смерти называют последствия перенесённой коронавирусной инфекции Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив

В возрасте 55 лет скончался политик, экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Бурцев. О его смерти в своём Facebook сообщает медиа-менеджер Владимир Прохоров.

Последней записью покойного в соцсетях стал следующий пост: «Плохо лежать с ковидом. Тяжело. Короче, никого не слушайте, прививайтесь...»

Олег Бурцев окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

В 1984—1989 гг. работал на Пермской городской станции скорой помощи санитаром, медбратом, фельдшером. В 1990—93 гг. — врач медсанчасти Лысьвенского металлургического завода. В 1994—1996 гг. работал директором представительства ЗАО «Время» в г. Перми. В 1997 г. — заместитель директора государственного областного предприятия «Пермфармация».

Депутат Законодательного Собрания второго созыва (1997- 2001 гг.), работающий на постоянной профессиональной основе. С 1997 года заместитель председателя комитета по региональной политике. С 1999 года председатель комитета по региональной политике.

Депутат Законодательного Собрания третьего созыва (2001-2006 гг.), работающий на постоянной профессиональной основе. С 2000 — 2006 год заместитель председателя Законодательного Собрания Пермской области.

Депутат Законодательного Собрания Пермского края первого созыва (2006-2011 гг.), работал на постоянной основе.

Возглавлял пермскую МСЧ №11.

Коллектив ИД «Компаньон» приносит искренние соболезнования родным и близким Олега Борисовича.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.