Елена Синица В Перми демонтируют котельную «Велты» На территории планируется построить новое предприятие Поделиться Поделиться Твитнуть

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На площадке котельной ВК-1 (ул. Героев Хасана, 105) демонтируют все сооружения. В частности, и здания самой котельной с оборудованием и тепловыми сетями. Об этом сообщает «Коммерсанъ-Прикамье» со ссылкой на собственника участка Герасима Солощенко.

В дальнейшем здесь планируется построить новое предприятие. Как сообщил изданию Солощенко, конкретных планов пока нет.





ВК-1 перестала эксплуатироваться в 2013 году. Это было связано с невостребованностью и профицитом тепловой энергии от генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 левобережной части города.





В 2019 году котельную продали пермской компании ООО «Уралоптинструмент» за 79 млн руб.

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