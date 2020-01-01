Андрей Стрельцов

Пермская легкоатлетка остановилась в шаге от медали на Паралимпиаде в Токио

Надежда Буркова заняла четвёртое место в толкании ядра

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паралимпиада

Фото: Паралимпийский комитет РФ

Уроженка Лысьвы 21-летняя Надежда Буркова заняла четвёртое место на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Спортсменка показала лучший результат среди российских атлеток.

Буркова выступала в толкании ядра в спорте слепых (F12). Она входит в состав Паралимпийской сборной с 2016 года, является кандидатом в мастера спорта.

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