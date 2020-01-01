Андрей Стрельцов
Пермская легкоатлетка остановилась в шаге от медали на Паралимпиаде в Токио
Надежда Буркова заняла четвёртое место в толкании ядра
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Уроженка Лысьвы 21-летняя Надежда Буркова заняла четвёртое место на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Спортсменка показала лучший результат среди российских атлеток.
Буркова выступала в толкании ядра в спорте слепых (F12). Она входит в состав Паралимпийской сборной с 2016 года, является кандидатом в мастера спорта.
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