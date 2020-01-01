Андрей Стрельцов Хоккеисты «Молота» первые домашние игры чемпионата ВХЛ проведут без зрителей Это связано с эпидемиологической ситуацией в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Зрители на домашние игры ХК «Молот» допускаться не будут. Как пояснили в пресс-службе клуба, это вынужденная мера, вызванная непростой эпидемиологической ситуацией в регионе.

Речь идёт как минимум о четырёх поединках. В Пермь 6 сентября прибудет ХК «Ростов», 8 сентября воронежский «Буран», 10-го «Тамбов» и 12 сентября тульский АКМ.

Все матчи покажет клубный Youtube-канал.

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