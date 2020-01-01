В рамках строительства моста через Чусовую заасфальтирован первый участок Восточного обхода Поделиться Поделиться Твитнуть

Генподрядчик строительства моста через Чусовую на этапе реконструкции Восточного обхода приступил к укладке асфальта. Как пояснили в министерстве транспорта Пермского края, работы ведутся на подходе к возводимому мосту, где на участке протяжённостью с 0-го по 4-й км запланировано расширение с двух до четырёх полос. На ширине двух новых на сегодня уложено двуслойное асфальтобетонное покрытие на отрезке протяжённостью 600 м. Предварительно рабочие провели подготовительные работы и переустроили инженерные коммуникации.

На следующем этапе реконструкции участка обхода подрядчик заменит покрытие существующей дороги. «Работы будут проводиться с поэтапным переключением движения, это позволит не останавливать транспортный поток на время расширения трассы. Дорожное полотно рассчитано на прогнозную интенсивность движения 39 тыс. автомобилей в сутки. На финальном этапе строители установят бортовой камень, устроят обочины и поставят барьерные ограждения», — пояснили в региональном минтрансе.



Напомним, автодорога Восточный обход протяжённостью 25,9 км — одна из ключевых региональных магистралей, по которой в том числе проходят маршруты грузотранспортных перевозок в Пермском крае. Расширение подхода к мосту позволит увеличить её пропускную способность.



Проект строительства нового моста через Чусовую, в рамках которого ведётся реконструкция на Восточном обходе, на сегодня является самым крупным и дорогостоящим объектом дорожной инфраструктуры, реализуемым в формате государственно-частного партнёрства.



По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, строительство нового моста имеет особое значение для жителей, а также развития экономики края. «Он важен всем, и дачникам, и населению Верхнекамья, и жителям севера региона — все ждут, когда исчезнут пробки на этом участке въезда в Пермь. Наша задача — как можно быстрей сделать жизнь людей более удобной и комфортной», — обозначал ранее глава региона.



По данным регионального минтранса, параллельно с реконструкцией участка Восточного обхода продолжаются работы по строительству самого моста через Чусовую. Сейчас возводятся девять опор из 14, предусмотренных проектом. Две береговые и две русловые опоры уже готовы, в скором времени рабочие завершат пятую (опора №4 с левого берега). Кроме того, в настоящее время проходит сборка следующей секции пролётного строения. Впоследствии она будет соединена с уже установленным пролётным строением, надвинутым в сторону правого берега реки. В министерстве уточнили, что генподрядчик АО «Стройтрансгаз» обещает установить пролётное строение на опору №4 17 сентября.



На пересечении Восточного обхода с ул. Цимлянской продолжается строительство путепровода (возводятся опоры будущей транспортной развязки), осуществляется возведение временных дорог, устройство водопропускных труб.



Завтра строители приступят к демонтажу действующего ранее путепровода в районе ж/д ст. Пальники. В начале августа там было открыто движение по двум полосам вновь построенного путепровода.

Строящийся мост через реку Чусовую станет частью транспортного коридора Москва — Казань — Пермь — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск. Введение объекта позволит ликвидировать пробки и улучшить транспортное сообщение. Проект предполагает реконструкцию развязки в районе п. Пальники, новые развязки появятся на пересечении Соликамского тракта с ул. Корсуньской, а также на пересечении Восточного обхода с ул. Цимлянской. Новый мост станет «близнецом» существующего. Протяжённость строящегося моста с четырёхполосным движением составит 1,5 км, вместе с подходами к нему — 9,2 км.

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