Елена Синица
Пермский политех вошёл в два международных рейтинга университетов
В одном из них ПНИПУ занял 24-е место среди вузов страны
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Пермский политехнический университет (ПНИПУ) включили в два международных рейтинга: Times Higher Education World University Rankings 2022 и Московский международный рейтинг «Три миссии университета». Об этом сообщает пресс-служба вуза
Так, в список журнала Times Higher Education вошли свыше 1,6 тыс. учебных заведений из 99 регионов мира. ПНИПУ расположился на 24-й строчке рейтинга среди вузов России.
Рейтинг вуза оценивается в том числе по ключевым направлениям деятельности.
В частности, это образование, цитируемость, научно-исследовательская работа, привлечение средств от промышленности и интернационализация.
Сильной стороной университета является налаженная система взаимодействия с индустриальными партнёрами, считает начальник управления науки ПНИПУ Павел Волегов. По этому показателю вуз вошёл в ТОП-300 лучших вузов мира.
Также ПНИПУ отметили в Московском международном рейтинге университетов «Три миссии университета». В него вошли 1650 лучших вузов мира.
Университет входит в него третий год. По оценкам специалистов, среди вузов мира ПНИПУ занимает позицию в интервальной группе 1001+.
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