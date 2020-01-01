Елена Синица Пермский политех вошёл в два международных рейтинга университетов В одном из них ПНИПУ занял 24-е место среди вузов страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) включили в два международных рейтинга: Times Higher Education World University Rankings 2022 и Московский международный рейтинг «Три миссии университета». Об этом сообщает пресс-служба вуза

Так, в список журнала Times Higher Education вошли свыше 1,6 тыс. учебных заведений из 99 регионов мира. ПНИПУ расположился на 24-й строчке рейтинга среди вузов России.

Рейтинг вуза оценивается в том числе по ключевым направлениям деятельности.





В частности, это образование, цитируемость, научно-исследовательская работа, привлечение средств от промышленности и интернационализация.





Сильной стороной университета является налаженная система взаимодействия с индустриальными партнёрами, считает начальник управления науки ПНИПУ Павел Волегов. По этому показателю вуз вошёл в ТОП-300 лучших вузов мира.





Также ПНИПУ отметили в Московском международном рейтинге университетов «Три миссии университета». В него вошли 1650 лучших вузов мира.





Университет входит в него третий год. По оценкам специалистов, среди вузов мира ПНИПУ занимает позицию в интервальной группе 1001+.

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