Правительство края будет субсидировать выпадающие доходы Пермской пригородной компании ОАО «РЖД», Пермский край и ППК договорились о развитии пригородных перевозок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 3 сентября, в Кунгуре подписано соглашение о сотрудничестве в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении между ОАО «РЖД», Пермским краем и АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

Документ регламентирует порядок взаимодействия сторон в вопросах государственного регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Пермского края; повышения инвестиционной привлекательности объектов пригородной инфраструктуры, используемых для перевозки пассажиров.

В соответствие с соглашением правительство края обязуется осуществлять государственное регулирование цен на перевозки на долгосрочный период и определять экономически обоснованный уровень тарифов с учётом обеспечения безубыточной деятельности компании-перевозчика (АО «ППК»). А также (в рамках бюджетного законодательства) субсидировать её выпадающие доходы, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов.

ОАО «РЖД» и АО «ППК» в свою очередь намерены не менее 30% суммы субсидии направлять на строительство, реконструкцию и/или модернизацию железнодорожной инфраструктуры пригородного комплекса (станций, остановочных пунктов, платформ и пр.), обновление подвижного состава, улучшение технологической оснащённости, внедрение автоматизированных систем и развитие электронных каналов продажи билетов, обновление переносной кассовой техники.

На подписании соглашения было отмечено, что, благодаря принятому документу, железнодорожники получат гарантированную безубыточность пригородных перевозок и смогут планировать программы развития на 3–5 лет вперёд (ранее решения принимались ежегодно). При этом на территории края сроки реализации инвестиционных проектов могут сократится за счёт поступления дополнительных средств. Всё это в совокупности положительно скажется на уровне услуг в сфере перевозок, оказывающей важнейшее влияние на качество жизни граждан.

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