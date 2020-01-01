В Прикамье поступит 30 новых автомобилей медицинской скорой помощи Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермский край поступит 30 новых автомобилей медицинской скорой помощи за счёт федеральной субсидии. Спецтранспорт будет передан для оказания медпомощи в территории Пермского края, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Краевое правительство в числе приоритетов своей работы выделяет доступность и качество оказываемой медицинской помощи населению независимо от места его проживания. Решить эту проблему в том числе помогает наличие безопасного, современного транспорта. Кроме того, это и комфортные условия работы наших медиков.

Кроме того, до конца текущего года за счёт средств регионального бюджета будет приобретено ещё 37 автомобилей для Пермской станции скорой медицинской помощи. Станции передадут шесть грузопассажирских фургонов УАЗ и 31 машину скорой медицинской помощи марки «Газель».

Также, за счёт сложившейся экономии при реализации отраслевой краевой программы, правительство края закупит 21 легковой автомобиль. Все машины предназначены для медперсонала, оказывающего помощь пациентам из отдалённых территорий.

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