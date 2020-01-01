«Азот» вручил стипендиальные сертификаты лучшим студентам Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в День знаний вручил именные сертификаты на получение стипендии от предприятия. Ими смогут воспользоваться лучшие студенты двух городов Пермского края — Березников и Соликамска, сообщает пресс-служба предприятия.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

15 студентов третьего и четвертого курсов Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического (БПТ) и Соликамского горно-химического техникума (СГХТ) будут получать от предприятия по 3,5 тыс. рублей в месяц.

Татьяна Богомолова, студент БФ ПНИПУ:

— Давно хотела, чтобы «Уралхим» заметил меня: участвовала во всех олимпиадах, старалась показать свои знания. Мне интересно такое химическое предприятие как «Азот». В будущем планирую попробовать себя на этом заводе.

В этом году комиссии, состоявшие из преподавателей вуза и ссузов, представителей филиала «Азот», обратили особое внимание не только на студентов, которые показали отличные знания на экзаменах и защите курсовых. Среди стипендиатов — два победителя краевой студенческой олимпиады по физике и победитель вузовской олимпиады по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— «Азот» — высокотехнологичное предприятие. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать успешных студентов технических и естественно-научных профилей. В этом основная цель взаимодействия с БФ ПНИПУ, БПТ и СГХТ. Получив достойное образование, их выпускники смогут рассчитывать на собственное эффективное развитие и, возможно, станут частью коллектива филиала «Азот».

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» — социальный партнер БФ ПНИПУ, БПТ и СГХТ. С 2011 года предприятие поощряет именными стипендиями лучших студентов. Филиал оказывает учебным заведениям спонсорскую помощь и предоставляет студентам возможность проходить практику на заводе.

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