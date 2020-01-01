Елена Синица В Перми спрос на зимнюю одежду и обувь вырос на 82% Шубы стали искать в два раза чаще Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщают эксперты «Авито», в августе 2021 года зафиксирован резкий рост спроса на шубы и другую зимнюю одежду по всей России. Согласно статистике спрос на тёплую одежду и обувь в Перми вырос на 82%.

Так, в целом по стране спрос на зимние ботинки вырос в 2,3 раза, а продавать на сайте их стали на 10% больше. Цена в среднем составляла 1,8 тыс. руб. В Перми зимние ботинки покупали в два раза чаще, а предложение на сайте выросло на 7%. Их средняя стоимость составила 1,5 тыс. руб.





Спрос на зимние куртки в Перми увеличился на 89%, а объявлений на сайте стало больше на 5%. Приобрести тёплую верхнюю одежду можно в среднем за те же 1,5 тыс. руб.





Зимними сапогами россияне стали интересоваться на 90% чаще, а количество объявлений на сайте в целом по России увеличилось на 10%. Цена на зимнюю обувь осталась неизменной и составила в среднем 1,5 тыс. руб.





В Перми зимние сапоги покупали на 46% чаще, а предложение на сайте выросло на 6% при средней стоимости в 1,2 тыс. руб.





Спрос на дублёнки вырос на 75%, а предложение увеличилось на 5%. Их стоимость в среднем составила 4 тыс. руб. Интересоваться дублёнками в Перми стали на 82% активнее, а объявлений на сайте стало на 6% больше. Приобрести данный предмет одежды можно в среднем также за 4 тыс. руб.





Шубы россияне стали покупать на 53% чаще. Количество объявлений на сайте увеличилось на 7%, а стоимость не изменилась и составила в среднем 10 тыс. руб. В Перми шубы искали на 54% чаще, а предложение на сайте выросло на 6%. Их средняя стоимость составила 14 тыс. руб.





Есть рост спроса и на осеннюю одежду. Например, пальто стали интересоваться в 2,5 раза чаще, а количество объявлений на сайте увеличилось на 11%. Цена вопроса — в среднем 1,5 тыс. руб. Спрос на пальто в Перми вырос в 2,1 раза, а объявлений на сайте стало на 11% больше. Приобрести данный предмет одежды можно в среднем за 1 тыс. руб.





На втором месте по популярности — парки. С прошлого месяца спрос на них вырос в 2,3 раза, а предложение на сайте в целом по России увеличилось на 11%. Для желающих приобрести тёплую обновку парка обойдется в среднем в 2 тыс. руб. В Перми парки стали популярнее в 2,1 раза, а предложение на сайте выросло на 9%. Их средняя стоимость составила 1,5 тыс. руб.





В 2,2 раза чаще стали интересоваться кожаными куртками. Количество объявлений увеличилось на 10%, а средняя цена выросла на 4% и составила 2,9 тыс. руб. Спрос на кожаные куртки в Перми вырос в два раза, а объявлений на сайте стало больше на 9%. Приобрести такое изделие можно в среднем за 2 тыс. руб.

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