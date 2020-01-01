Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 3 по 5 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

3 и 4 сентября Зальцбургский фестиваль-2021 приглашает на трансляции концертов (16+).

«Уральский коэффициент». А. Греков

С 4 сентября в Центральном выставочном зале проходит выставка «Уральский коэффициент» (12+). Экспозиция объединила работы Максима Каёткина, Александра Грекова, Сергея Казакова-Подкина и Андрея Блажнова (видеоарт).

4 и 5 сентября АЭМ «Хохловка» приглашает на фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (0+).

5 сентября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на премьеру сезона — «пандемийный» спектакль лондонского Королевского Национального театра по знаменитой трагедии Уильяма Шекспира о юных веронских возлюбленных «Ромео & Джульетта» (16+).

До 15 сентября можно увидеть запись трансляции оперы «Фальстаф» (16+) с Экс-ан-Прованского оперного фестиваля 2021.

До 18 сентября можно увидеть трансляцию балета Woman with water (16+) в хореографии Матса Эка.

До 25 сентября можно увидеть запись оперы «Саломея» (16+) (при участии Нины Штемме) из Королевской оперы Швеции в Стокгольме.

До 30 сентября в Краевой библиотеке им.Горького проходит выставка к 80-летию Сергея Довлатова «Слова — моя профессия» (16+).

До 31 октября в Пермской художественной галерее проходит выставка современной арт-анимации «Движение воображения» (6 +).

До 2 ноября можно увидеть запись трансляции концерта Даниела Хардинга (16+).

До 2 ноября можно увидеть запись трансляции концерта Оксаны Лынив (16+) с Людвигсбургского фестиваля.

До 24 декабря можно увидеть запись трансляции оперы «Первые люди» (16+) из Голландской национальной оперы в Амстердаме.

До 13 января 2022 года в галерее частных коллекций «Уникум» проходит выставка «Знаки» (16+), приуроченная к 5-летию галереи и посвящённая творчеству Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, Юрия Злотникова, Владимира Немухина и Юрия Желтова.

До 8 июля 2022 года можно увидеть запись трансляции оперы «Свадьба Фигаро» (16+) с Экс-ан-Прованского оперного фестиваля 2021.

До 28 мая 2024 года можно увидеть запись трансляции концерта Марты Аргерих (16+) с Уэксфордского оперного фестиваля.

До 27 мая 2025 года можно увидеть запись трансляции концерта Барбары Ханниган (16+) из Парижской филармонии.

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижером Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

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