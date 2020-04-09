Банк «Урал ФД» принял участие в заседании Пермской торгово-промышленной палаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба АО КБ «Урал ФД»

31 августа состоялось очередное заседание Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП). Встреча была посвящена обсуждению стратегии развития города Перми. В обсуждении этой важной темы приняли участие глава города Алексей Дёмкин, руководители компаний-членов Пермской ТПП и топ-менеджеры иногородних компаний, работающих в Перми, сообщает пресс-служба банка.

Банк «Урал ФД» на встрече представила врио председателя правления Светлана Галягина. В ходе дискуссии были обозначены основные направления развития города, среди которых улучшение качества образования, создание комфортной инфраструктуры для жизни, а также привлечение иностранных туристов и общее позиционирование города как центра притяжения IT-технологий и инноваций.

Фото: пресс-служба АО КБ «Урал ФД»

В завершение встречи президент Пермской ТПП Олег Жданов вручил представителям банка «Урал ФД» диплом за победу в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП — 2021» в номинации «Региональный технологичный банк».

Узнать подробную информацию о банке «Урал ФД» и линейке продуктов для бизнеса можно в офисах, на сайте www.uralfd.ru или по телефону 8-800-100-10-10.

АО КБ «Урал ФД». Россия, г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 64, тел. 8 (342) 240-10-13. Универсальная лицензия ЦБ № 249 от 09.04.2020 года. на правах рекламы.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.