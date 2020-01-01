Елена Синица Пермский край занял второе место в ПФО по количеству открытых эскроу-счетов Регион уступил только Татарстану Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 августа 2021 года, количество эскроу-счетов, открытых для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, в Пермском крае составило 12,7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Так, с этим показателем Прикамье вышло на второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО). Первое место занимает Республика Татарстан (13,4 тыс.).





Также сообщается, что объём размещённых на этих счетах средств в крае превысил 38 млрд руб. За год количество эскроу-счетов увеличилось более чем в три раза, а объём привлечённых средств — почти в четыре раза.





В целом в ПФО на начало августа было открыто более 92 тыс. счетов эскроу, остатки средств на них превысили 266 млрд руб.





В два раза (с 41 до 88) в регионе возросло и количество кредитных договоров, заключённых застройщиками с банками. По данным на начало августа 2021 года, их сумма почти достигла 47 млрд руб. За год данный показатель также вырос более чем в два раза.





Отмечается, что средняя процентная ставка по кредитам, выданным застройщикам, в ПФО с начала года выросла незначительно — с 2,52% до 2,55%.

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