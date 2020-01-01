Елена Синица В 33 домах двух районов Перми в субботу отключат холодную воду ООО «Новогор-Прикамье» сообщило о плановых и аварийных отключениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Коммунальный оператор ООО «Новогор-Прикамье» сообщил о плановых и аварийных отключениях холодной воды в двух районах Перми.

Так, с 09:00 до 20:00 4 сентября холодной воды не будет на ул. Героев Хасана, 113а, 115, 115а, 117.

Также с 09:00 до 13:00 4 сентября без холодной воды останутся дома по адресам: :

- ул. Акмолинская, 14;

- ул. Ветлянская, 22;

- ул. Головановская, 1;

- ул. Горнозаводская, 5;

- ул. Дальневосточная, 2;

- ул. Декабря, 10;

- ул. Железнодорожная, 4;

- ул. Загорская, 1;

- ул. Залесная, 2;

- пер. Зелёный, 1;

- ул. Иркутская, 10;

- ул. Космическая, 5;

- ул. Кочевская, 5;

- ул. Куликовская, 14;

- ул. Лодочная, 14;

- ул. Малореченская, 43;

- ул. Менделеева, 1;

- пер. Песчаный, 5;

- ул. Попова, 6;

- ул. Садовая, 9;

- ул. Слудская, 12;

- ул. Стрелка, 2;

- ул. Сургутская, 13;

- ул. Талалихина, 28;

- ул. Тулвинская, 16;

- пер. Тупиковый, 3;

- ул. Хуторская, 9;

- ул. Челвинская, 1;

- ул. Шадринская, 11.

Кроме этого, 8 сентября с 09:00 до 21:00 холодного водоснабжения не будет на ул. Голева, 10а, 13, 13а, 15, 17, 5а, 5б, 9а; ш. Космонавтов, 72, 74, 76; ул. Крисанова, 73, 73а, 75, 77.

А 11 сентября с 09:00 до 18:00 холодную воду отключат на ул. Евгения Пузырева, 23, ул. Мозырьской, 26 и Оршанской, 17.

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