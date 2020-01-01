Елена Синица
На подходе к мосту через Чусовую заасфальтирован первый участок Восточного обхода
Дорогу планируется расширить до четырёх полос
Заасфальтировали первый участок (600 м) Восточного обхода на подходе к новому строящемуся мосту через Чусовую. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой минтранс.
Уточняется, что дорогу расширят до четырёх полос. А транспортные потоки планируется разделить барьерным ограждением.
Продолжаются и работы по строительству нового моста через Чусовую. Сейчас возводятся девять опор из 14. Уже готовы две береговые и две русловые опоры.
Кроме этого, сейчас проходит сборка очередной секции пролётного строения. В дальнейшем её соединят с уже установленным пролётным строением, надвинутым в сторону правого берега реки.
Также в настоящий момент на пересечении Восточного обхода с ул. Цимлянской продолжается строительство путепровода (возводятся опоры будущей транспортной развязки), идёт возведение временных дорог и устройство водопропускных труб. На этой неделе строители приступят к демонтажу старого путепровода в районе ж/д станции Пальники.
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