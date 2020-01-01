Мария Сыропятова Инвестиции в Пермском крае упали на 8,5% Они составили 77,2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2021 года инвестиции в основной капитал в Пермском крае без малого и среднего бизнеса составили 77,2 млрд руб., что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инвестиции в сфере строительства составили 2,8 млрд руб., что на 44,5% меньше, в добыче полезных ископаемых — 16,6 млрд руб. (-30,7%), в финансовой и страховой деятельности — 0,2 млрд руб. (-44,1%), в административной деятельности — 0,4 млрд руб. (-39%), в здравоохранении и социальных услугах — 1,3 млрд руб. (-28,3%), а также в обеспечении электроэнергией, паром и газом — 3,8 млрд руб. (-18,9%).

Рост инвестиций в первом полугодии 2021 года произошёл в гостиничном бизнесе (в 2,8 раза), в операциях с недвижимостью (в 2 раза), в сфере спорта, культуры и индустрии развлечений (в 2,2 раза).

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