Евгения Пастухова журналист Губернатор пригрозил ввести дополнительные ограничения для сферы общепита Если предприятия не повысят показатели по вакцинации сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Среди работников предприятий сферы обслуживания вакцинировано лишь 18,6%. Для сравнения: в медорганизациях этот показатель составляет 91%. Об этом на заседании совета глав заявила глава минздрава Анастасия Крутень.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сфера обслуживания — это те лица, которые «как раз-таки контактные».





«Если вакцинация в сфере общепита не будет увеличена, я не исключаю вынесения на оперативный штаб вопроса о введении дополнительных ограничений для бизнеса, — завил он. — Тут ничего личного нет, мы бизнес уважаем и готовы защищать. Но когда предприятия не понимают, что мы не вернёмся к нормальной жизни, если не сделаем вакцинацию, то здесь — извините! Для нас важны жизни людей».





Махонин добавил, что избыточная смертность в крае сложилась не только из-за ковида. Дело в том, что врачи не успевают заниматься «обычной медицинской помощью», и в результате растёт количество летальных исходов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.





Губернатор призвал глав регионов провести на своём уровне соответствующие совещания с бизнесом.

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