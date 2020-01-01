Евгения Пастухова журналист Уровень вакцинации жителей в Прикамье ниже, чем в РФ За два месяца надо привить 1 млн жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае привиты от коронавируса 56,4% жителей. Это ниже среднероссийского показателя, который составляет 60,2%. Об этом на заседании совета глав муниципальных образований сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Без работы с населением сегодня не обойтись, — заявил Махонин. — И мы хотим, чтобы вы посмотрели, как можно усилить работу».

При этом проблемы с вакцинами сегодня решены. По словам главы минздрава Анастасии Крутень, на конец августа в лечебных учреждениях оставалось 178 тыс. комплектов.

«Как только поступает вакцина, она на следующий же день увозится в учреждения», — заявила она.

В числе лидеров — Кишертский, Берёзовский, Еловский, Частинский, Ординский округа. Аутсайдеры — Соликамский, Краснокамский, Кизеловский округа, Пермский район.

Анастасия Крутень пояснила, что на федеральном уровне изменились показатели. И если раньше задача стояла привить к 1 сентября 60% жителей (1,2 млн человек), то сейчас она звучит как 80% (1,6 млн человек) к 1 ноября.

«Это очень сложновыполнимая задача, прежде всего, по формированию потоков на вакцинацию. Если этот поток будет организован, мы готовы предпринимать всё необходимое, чтобы увеличить количество вакцинальных бригад», — заявила она.

Крутень добавила, что сегодня в этой работе задействованы все силы поликлиник, но с июля к ней можно привлекать стоматологов и педиатров при условии обучения и трудоустройства в клиники. Это, по словам министра, «мера экстренного реагирования». Всего сегодня работают 52 бригады, общая пропускная способность всех пунктов — 115 тыс. человек в неделю.

Всего за всё время поставлено 853 тыс. комплектов. Если в декабре — апреле было 190 тыс., то только в августе —261 тыс. Сейчас в поликлиниках есть «Спутник V» и «Спутник лайт»

«Мы не выполнили задачу, поставленную перед субъектом, — заявила Анастасия Крутень. — Сейчас до ноября нам надо привить 1 млн человек, мы привили только 600 тыс. за всё время. Представьте! Поэтому задача сейчас стоит просто колоссальная».

Краевые власти считают, что территориям надо активнее вовлекать бюджетников.

«Бюджетная сфера каким-то образом управляема, и надо благодаря ей достигать той иммунологической прослойки, для того чтобы остановилось бесконечное шествие ковида», — заявила министр.

Также она рекомендовала главам вести ежедневный мониторинг вакцинированных руководителей:

«Вот у вас есть предприятия на территории вашего муниципалитета. Пусть они вам все сканируют QR-коды. И мы поймём, кто реально выполняет задачи, поставленные президентом, а кто на словах говорит. Человек, который руководит территорией, государственным предприятием, — это государственный человек».

Губернатор Дмитрий Махонин поручил министерству территориального развития проработать вопрос мотивации для глав территорий.

Он также предложил провести sms-рассылку с призывом к населению поставить прививку от коронавируса.

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