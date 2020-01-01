В Пермский край доставят новый школьный и медицинский транспорт Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

Как стало известно 1 сентября, Прикамье вошло в число первых семи регионов РФ, куда придёт специализированный транспорт для перевозки детей.

Обновление парка школьных автобусов — это актуальная тема российского образования, которая уже несколько месяцев не сходит с повестки дня. В конце апреля в своем послании Федеральному cобранию президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о выделении средств на закупку автобусов для перевозки детей. Такое же внимание в послании глава государства уделил приобретению для регионов автомобилей скорой помощи, а позже эта тема нашла своё отражение также в программе партии «Единая Россия».

На онлайн-совещании в штабе общественной поддержки партии 1 сентября уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила о том, что определены первые семь регионов страны, куда в ближайшее время будут поставлены школьные автобусы. В их числе — и Пермский край, сюда придут 140 машин. В целом же в этом году субъектам РФ будет отправлено более 4 тыс. автобусов для детей и 1600 новых машин скорой помощи.

При составлении карты потребностей регионов в школьных автобусах и «скорых» депутаты от «Единой России» ориентировались на запросы от учреждений образования, родителей, работников станций скорой помощи. Приоритетными при поставке были определены те населённые пункты, которые испытывают дефицит транспорта.

Партия проконтролирует эти поставки и проследит за выполнением каждого запроса.

Обновление школьного автобусного парка является планомерной и регулярной работой и в самом Пермском крае: в бюджете региона на 2021-2022 годы на приобретение автомобилей и автобусов для образовательных учреждений запланировано более 89 млн руб.

Такой же приоритетной программой ближайших пяти лет в Прикамье стала и Программа модернизации первичного медицинского звена, основной принцип которой — обеспечение доступной медпомощью жителей малых населённых пунктов и отдалённых, труднодоступных территорий. В рамках этой программы предусмотрены средства в размере 116,7 млн руб. для приобретения 125 автомобилей скорой медицинской помощи.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края:

— Все заявки Пермского края исполняются не только в полном объёме, но и, например в части школьного транспорта, даже с опережающими сроками поставки. Это означает, что мы достаточно качественно формируем заявку, со всеми необходимыми обоснованиями и реквизитами.

Сейчас определяются регионы, наиболее качественно отрабатывающие тему получения нового автотранспорта. И то, что мы попали в этот список, безусловно, является заслугой правительства и руководства Пермского края. Это означает, что Федерация уверена в успешном выполнении нами всех поставленных задач, что мы находимся в ранге субъектов, которым можно и нужно дополнительно помогать.

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