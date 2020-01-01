Евгения Пастухова журналист В Пермском крае стартует лотерея для тех, кто поставит прививку от коронавируса Главный приз — автомобиль Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жители Пермского края, которые поставят прививку от коронавируса, смогут принять участие в лотерее. Она стартует с 6 сентября по предложению главы региона Дмитрий Махонина. Об этом сегодня на совете глав муниципальных образований сообщила глава минздрава Анастасия Крутень.

Это, по её словам, беспрецедентная акция. Принять участие в ней смогут люди старше 60 лет. Можно поставить хоть первый, хоть второй компонент — флаеры для розыгрыша дадут всем.

Дело в том, что Пермский край к 1 сентября должен был привить 90% жителей 60+. Этот показатель не был достигнут ни в одном муниципалитете. Лучший результат — 64% — показали в Берёзовском районе. В числе лидеров также Кишерть (60,3%), Частые (55,8%), Елово (50,5%) и Оханск (50%). Аутсайдеры — Кизел (24,7%), Кунгур (27,7%%), Соликамск (28,6%), Губаха (27,5%).

Всего по краю вакцинировано 34,2% людей 60+, по РФ — 35,2%

«Для нас эта категория людей очень важна, поскольку у этих пациентов — очень высокий процент смертности, — пояснила Анастасия Крутень. — 80% от всех умерших — лица старше 60 лет».

Всего будет разыграно около 300 призов. Главный — автомобиль.

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