В новом учебном году Прикамье получит 140 школьных автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермский край в качестве федеральной помощи поступит 140 новых школьных автобусов. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, пишет сайт губернатора и правительства Пермского края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул важность оказываемой федеральными властями помощи.

Дмитрий Махонин:

— В сфере образования для нас одна из первостепенных задач — создавать равные возможности для качественного образования. Наличие современного и безопасного транспорта в отдалённых населённых пунктах Пермского края помогает решить эту проблему.

В регионе, по данным минобра, более 290 общеобразовательных организаций осуществляют подвоз 21 тыс. школьников. Полученные автобусы позволят обновить автобусы 2012 года выпуска, а частично — и 2013 года изготовления.

Отметим, что в минувшем учебном году за счёт средств федерального бюджета в Прикамье были поставлены 32 единицы спецтранспорта. За счёт средств краевого бюджета для муниципалитетов закупили 17 комфортабельных автобусов для перевозки детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.