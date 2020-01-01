Елена Синица Прощание с Сергеем Шамариным состоится 4 сентября Соболезнования семье архитектора выразили в администрации города Поделиться Поделиться Твитнуть

Прощание с бывшим главным архитектором Перми Сергеем Шамариным состоится в субботу, 4 сентября, по адресу ул. Ново-Гайвинская, 71 в 12:00.

Напомним, о смерти Сергея Шамарина стало известно 1 сентября. Причиной смерти мог стать коронавирус.

Сергей Шамарин является автором десятков архитектурных проектов и построенных зданий, соавтором нового аэропорта Перми. Первый президент СРО НП «Союз архитектурных и проектных организаций Пермского края», член Совета Национального объединения проектировщиков, Совета по архитектуре Союза архитекторов России. Один из учредителей Национальной палаты архитекторов.

Принимал участие в мероприятиях по разработке Генплана краевой столицы, являлся членом Градсовета при главе Перми и городской комиссии по Правилам землепользования и застройки, работал главным архитектором Перми.

Соболезнования семье архитектора выразили в администрации города: «Все, кто знал его, отмечали, что он был не только профессионалом, который постоянно повышал свою квалификацию, но и яркой личностью, человеком стойких убеждений, который всегда прямо и аргументированно высказывал свою позицию».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.