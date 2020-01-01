Елена Синица В Пермский край доставлена вакцина против гриппа «Ультрикс Квадри» предназначена для людей до 60 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае началась прививочная кампания против гриппа. Для вакцинации в регион уже поступила вакцина «Ультрикс Квадри». Препарат подходит для детского и взрослого населения до 60 лет. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в этом году планируется привить 60% жителей региона. Это более 1,56 млн человек.

Жители Прикамья смогут поставить прививки от гриппа бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления полиса ОМС, в медкабинетах детсадов и учебных заведений, в здравпунктах. Кроме этого, возможна работа выездной бригады на место работы.

Уточняется, что интервал между прививками против гриппа и COVID-19 должен составлять не менее одного месяца.

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