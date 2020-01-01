Елена Синица За год в Перми спрос в сфере услуг вырос на 35% А предложение увеличилось только на 9% Поделиться Поделиться Твитнуть

В сравнении с летом 2020 года спрос в сфере услуг Перми вырос на 35%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Услуг».

В то же время предложение в Перми выросло на 9%, в подавляющем большинстве отраслей отставая от спроса.

В рейтинге поисковых запросов спрос на услуги мастеров ногтевого сервиса в Перми вырос за три летних месяца на 127% к прошлому году.

Затем по числу поисковых запросов располагаются услуги электрика. За год они стали более востребованными в Перми на 15%.

Отмечен и рост популярности услуг по установке кондиционеров. В 2020 года и весной 2021-го они находились в четвёртой десятке поисковых запросов. А летом 2021 года установка кондиционеров поднялась на восьмое место.

Почти в три раза чаще пермяки стали пользоваться услугами ремонта фото-, аудио- и видеотехники.

В числе лидеров по темпам роста спроса на услуги стали Махачкала, Красноярск и Рязань, где востребованность различных услуг за год выросла на 89%, 60% и 56% соответственно.

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