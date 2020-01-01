Евгения Пастухова журналист Депутат Госдумы от Пермского края предложил обязать школьников учить российский гимн Игорь Сапко направил письмо в адрес министра просвещения РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Требование по изучению текста российского гимна предлагается включить в федеральный образовательный стандарт. Соответствующее предложение в адрес министра просвещения РФ направил депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

«У меня есть правило — всегда петь государственный гимн РФ, когда он звучит на официальных мероприятиях, — написал Сапко. — Вчера на линейках в День знаний был печально удивлён, что наши школьники не знают текст гимна, а некоторые — и вовсе о его существовании. Считаю, что знание и исполнение торжественного текста Сергея Михалкова будет способствовать реализации одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования — воспитания гражданственности и патриотизма».

Сапко также предложил Минпросвещения разработать рекомендации для школ, в рамках которых гимн будет исполняться «в оркестрово-хоровом варианте» перед первым уроком «в день начала учебного года».

Отметим, что сегодня исполнение гимна 1 сентября обязательно во всех школах наряду с размещением государственного флага.

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