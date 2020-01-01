В Перми из-за пожара эвакуирован торговый центр «Триада»
Причины возгорания устанавливаются
В четверг, 2 сентября, в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Триада» (ул. Куйбышева, 66).
Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе МЧС, к месту ЧП выехали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. В 9 час. 50 мин. было объявлено о ликвидации открытого горения. Площадь возгорания составила 5 кв. м.
Ещё до прибытия пожарных расчётов из здания эвакуировался весь персонал организаций, арендующих площади в ТЦ.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
Согласно 2ГИС в ТЦ «Триада» работают 17 организаций. Среди них фитнес-клуб ALEX FITNESS, кафе «Лето», «Хуторок», «Шашлык-башлык», супермаркеты «Магнит», пространство для мероприятий AurA Grand Hall и др.
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