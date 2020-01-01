Олеся Максименко
На набережной в Перми открылся променад до Коммунального моста
В августе участок был закрыт на гарантийный ремонт
На набережной Камы в Перми закончен гарантийный ремонт променада. Он проводился в августе на участке от спуска с Соборной площади до Коммунального моста.
Необходимость ремонта была вызвана появлением ряда дефектов. В частности, потрескалась плитка на променадной части набережной, которая использовалась в качестве проезда технологического транспорта. Сейчас дефекты устранены, променад вновь открыт.
Также в ближайшее время на набережной для посетителей будут открыты спортивный участок и зона амфитеатра, сообщает пресс-служба администрации Перми.
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