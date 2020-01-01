Мария Сыропятова Экс-руководитель краевого ведомства стал экспертом по проведению историко-культурной экспертизы Число экспертов в Пермском крае за август выросло вдвое Поделиться Поделиться Твитнуть

В прошлом руководитель краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Александр Жуковский получил аттестацию как эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

В августовском приказе федерального Минкульта об аккредитации среди таких экспертов ещё два пермяка: инженер кафедры истории и археологии ПГНИУ Анастасия Васильева и доцент этой же кафедры Михаил Перескоков. По данным «Нового компаньона», все они стали экспертами впервые.

По данным федерального Минкульта, ранее в Пермском крае было только три действующих эксперта по проведению историко-культурной экспертизы. Таким образом, после аттестации Анастасии Васильевой, Александра Жуковского и Михаила Перескокова их число удвоилось.

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