Олеся Максименко За обман дольщиков пермский застройщик получил условный срок Ущерб от его деятельности составил свыше 48 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми за самоуправство и мошенничество в особо крупном размере осуждён руководитель компании-застройщика.

Установлено, что он строил жилые дома без разрешительной документации. Кроме того, заключал с жителями договоры купли-продажи на квартиры и нежилые помещения в домах на улицах Танцорова, Парусной и Пролетарской. Однако после получения денег свои обязательства не выполнял.

Ущерб от его деятельности составил более 48 млн руб., передаёт пресс-служба краевой прокуратуры.

Мотовилихинский районный суд Перми назначил обвиняемому пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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