На реализацию программы «Молодая семья» в крае направлено более 700 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрием Гордеевым. Основной темой встречи стала реализация в крае программы «Молодая семья» и нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как отметил Дмитрий Махонин, улучшение жилищных условий молодых семей с детьми — один из приоритетов властей региона. Проблема решается с помощью предоставления двух видов социальных выплат в крае: за счёт федеральной программы поддержка оказывается семьям в размере 35% от средней стоимости жилья и за счёт региональной программы — в размере 10%. В прошлом году по федеральной программе в регионе сертификаты получили 625 супружеских пар, за счёт региональной программы — 1616 семей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— В этом году по федеральной программе соцвыплату в размере 35% от рыночной стоимости жилья получили 129 участников программы. В целом за счёт консолидированного бюджета в 2021 году на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 700 млн руб., что позволит улучшить жилищные условия порядка 2,4 тыс. семьей. Однако поддержки ждут ещё более 4 тыс. заявителей. Мы готовы при соответствующем федеральном финансировании осуществить все выплаты в течение трёх лет.

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