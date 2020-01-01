В несколько школ Прикамья поступили анонимные сигналы о готовящихся терактах Сотрудники правопорядка угроз жизни и здоровью населения не выявили Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 1 сентября, в несколько школ краевого центра и Пермского района на электронные почтовые ящики пришли анонимные сообщения о готовящихся преступлениях. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности края.

Как пояснили в ведомстве, их целью был срыв праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.

Сотрудники органов правопорядка провели проверку сообщений. Угроз жизни и здоровью населения не выявлено.

В минтербезе напомнили, что за ложные сообщения об актах терроризма УК РФ предусмативает наказание до восьми лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.