В несколько школ Прикамья поступили анонимные сигналы о готовящихся терактах
Сотрудники правопорядка угроз жизни и здоровью населения не выявили
В среду, 1 сентября, в несколько школ краевого центра и Пермского района на электронные почтовые ящики пришли анонимные сообщения о готовящихся преступлениях. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности края.
Как пояснили в ведомстве, их целью был срыв праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.
Сотрудники органов правопорядка провели проверку сообщений. Угроз жизни и здоровью населения не выявлено.
В минтербезе напомнили, что за ложные сообщения об актах терроризма УК РФ предусмативает наказание до восьми лет лишения свободы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.