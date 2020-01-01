Премии «Инновация» удостоена выставка и образовательная программа ИДИ Это совместный проект школы дизайна «Точка» и музея современного искусства PERMM Поделиться Поделиться Твитнуть

премия Инновация / фото: culture.ru

Выставка и образовательная программа ИДИ стала лауреатом номинации «Образовательный проект» главной премии России в области современного искусства «Инновация». Этот проект стал одним из тех пяти, которые отобрали среди 460 заявок со всей страны.

ИДИ — совместная выставка школы дизайна «Точка» и музея современного искусства PERMM. Это исследование общей территории дизайна и искусства, выставка работ учеников и преподавателей школы. Выставка включала обширную образовательную программу для преподавателей и детей.

Среди экспертов жюри — художник и куратор Катя Бочавар, продюсер фестиваля «Архстояние» Юлия Бычкова, арт-менеджер Николай Палажченко, главный редактор журнала «Диалог искусств», старший научный сотрудник ММОМА Александра Рудык, директор музейного центра «Площадь мира» Мария Букова, директор галереи «Синара Арт» и Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова, театральный продюсер, директор международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» Екатерина Якимова.

«Инновация» — государственная премия в области современного искусства в России. Она поддерживает авторов в области современного искусства и выявляет важнейшие художественные достижения. Организатор премии — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.





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