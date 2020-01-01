В Перми открывается мобильный пункт вакцинации «Спутником-Лайт» Препарат подходит для переболевших коронавирусом и для ревакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в минздраве Пермского края, 2 сентября у цирка с 17 до 20 часов будет работать мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Иммунизацию будут проводить вакциной «Спутник-Лайт» бесплатно и без записи. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

«Спутник-Лайт» — однокомпонентная вакцина, которую рекомендовано ставить не имеющим противопоказаний гражданам от 18 лет, уже переболевшим коронавирусом или прошедшим курс иммунизации более полугода назад.

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