Назначен начальник инспекции Госстройнадзора Пермского края Ранее Людмила Семерикова исполняла обязанности главы инспекции Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Распоряжением губернатора Прикамья на должность начальника инспекции Государственного строительного надзора (ИГСН) Пермского края назначена Людмила Семерикова. С 1 сентября 2021 года ней заключён срочный служебный контракт.

Ранее Семерикова исполняла обязанности руководителя инспекции.

В функции ИГСН входит надзор при строительстве, реконструкции объектов капстроительства на территории Прикамья и контроль в области долевого строительства многоквартирных домов.

Ключевой функциональной задачей инспекции является оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям обязательных технических регламентов и проектной документации, прошедшей экспертизу.

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