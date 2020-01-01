Назначен начальник инспекции Госстройнадзора Пермского края
Ранее Людмила Семерикова исполняла обязанности главы инспекции
Распоряжением губернатора Прикамья на должность начальника инспекции Государственного строительного надзора (ИГСН) Пермского края назначена Людмила Семерикова. С 1 сентября 2021 года ней заключён срочный служебный контракт.
Ранее Семерикова исполняла обязанности руководителя инспекции.
В функции ИГСН входит надзор при строительстве, реконструкции объектов капстроительства на территории Прикамья и контроль в области долевого строительства многоквартирных домов.
Ключевой функциональной задачей инспекции является оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям обязательных технических регламентов и проектной документации, прошедшей экспертизу.
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