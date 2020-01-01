В АО «Сибур-Химпром» сменилось руководство С 1 сентября новый генеральный директор приступил к своим обязанностям Поделиться Поделиться Твитнуть

Данил Рассказов / фото: АО «Сибур-Химпром»

Данил Рассказов назначен генеральным директором АО «Сибур-Химпром». Он приступил к работе с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

С 1 декабря 2020 года обязанности генерального директора АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) исполнял член правления ПАО «СИБУР Холдинг» Александр Петров. Ранее предприятие с 2015 года возглавлял Константин Югов.

Данил Рассказов окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. В «СИБУРе» работает с 2007 года. В течение 14 лет занимал руководящие посты на предприятиях «СИБУРа» в Западной Сибири. Кроме профильного получил образование в Московской школе управления Сколково (Executive MBA).

До назначения гендиректором АО «Сибур-Химпром» (Пермь) Рассказов возглавлял блок организационного развития и социальной инфраструктуры крупнейшего российского нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», координируя стратегически важные для «СИБУРа и Тюменской области проекты.

Справка:

«СИБУР» — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. «Сибур-Химпром» входит в тридцатку крупнейших предприятий Прикамья, специализируется на переработке жидких углеводородов.

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