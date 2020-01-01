Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Усолье Строгановское получит детский «городок солеваров» и новую гостиницу Проект «Усолье. Регенерация культуры» обсудили на выездном заседании правительства Пермского края в Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Докладчик — глава Березников Константин Светлаков — напомнил, что в августе нынешнего года проект «Усолье. Регенерация культуры» вместе с ещё одним проектом из Пермского края — «Шаховская набережная» (Лысьва) — выиграл конкурс Министерства строительства РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений.

По словам главы города, в 2022–2023 годах предстоит выполнить первый этап благоустроительных работ на территории в 1,8 га (общая площадь памятника — около 42 га). Речь идёт о создании туристической инфраструктуры на главной площади исторического города. Здесь планируются озеленение, установка торговых павильонов, обустройство мест отдыха, создание детского развлекательного «городка солеваров» и возведение амфитеатра для проведения зрелищных событий.

На реализацию этих мероприятий требуется 69 млн руб., из которых 50 млн руб. запрашивается в федеральном бюджете, 14 млн руб. — средства местного бюджета, и больше 4 млн руб. — внебюджетные средства.

Конкурс на создание проектно-сметной документации выиграла пермская компания ОРТЭКС, договор с ней — на стадии заключения. В настоящее время в Усолье завершается асфальтирование дорог (сдача запланирована на ноябрь), на будущий год намечено утверждение ПСД и подведение коммуникаций.

Константин Светлаков сообщил также, что частный инвестор занимается обустройством гостиницы на 57 номеров у въезда на остров.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин по результатам доклада поручил совместно с краевым минкультом проработать событийное наполнение Усолья, а рабочей группе по развитию водного транспорта — уже на будущий год организовать водное сообщение между Пермью, Березниками и Усольем.

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