Елена Бардукова
Ушёл из жизни бывший главный архитектор Перми Сергей Шамарин
Причиной смерти мог стать COVID-19
Скончался бывший главный архитектор краевой столицы Сергей Шамарин. Ранее на своей странице в Facebook он написал, что «вышел на прямую борьбы с ковидом».
По данным «Нового компаньона», он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Сергей Шамарин является автором десятков архитектурных проектов и построенных зданий, соавтором нового аэропорта Перми. Первый президент СРО НП «Союз архитектурных и проектных организаций Пермского края», член Совета Национального объединения проектировщиков, Совета по архитектуре Союза архитекторов России. Один из учредителей Национальной палаты архитекторов.
Принимал участие в мероприятиях по разработке Генплана краевой столицы, являлся членом Градсовета при главе Перми и городской комиссии по Правилам землепользования и застройки, работал главным архитектором Перми.
Редакция «Нового компаньона» приносит соболезнования семье и близким Сергея Шамарина.
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