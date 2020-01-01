Елена Бардукова Ушёл из жизни бывший главный архитектор Перми Сергей Шамарин Причиной смерти мог стать COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Скончался бывший главный архитектор краевой столицы Сергей Шамарин. Ранее на своей странице в Facebook он написал, что «вышел на прямую борьбы с ковидом».

По данным «Нового компаньона», он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Сергей Шамарин является автором десятков архитектурных проектов и построенных зданий, соавтором нового аэропорта Перми. Первый президент СРО НП «Союз архитектурных и проектных организаций Пермского края», член Совета Национального объединения проектировщиков, Совета по архитектуре Союза архитекторов России. Один из учредителей Национальной палаты архитекторов.

Принимал участие в мероприятиях по разработке Генплана краевой столицы, являлся членом Градсовета при главе Перми и городской комиссии по Правилам землепользования и застройки, работал главным архитектором Перми.

Редакция «Нового компаньона» приносит соболезнования семье и близким Сергея Шамарина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.