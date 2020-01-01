Елена Синица
В Прикамье на месте памятника гляденовской культуры образовалась свалка
Строительный мусор незаконно складируется в окрестностях д. Большое Савино
Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края установила, что за улицами Береговой и Солнечной в д. Большое Савино в больших объёмах складируется строительный мусор. При этом свалка образовалась на земельном участке, где расположены объекты археологического наследия. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Прикамье.
Как пояснили в инспекции, на данной территории расположены два селища гляденовской культуры II в. до н.э.–III в. н.э.
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