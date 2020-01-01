Олеся Максименко Остановка «Октябрь» на Компросе вернулась на прежнее место Ночью 2 и 3 сентября на проспекте вновь ограничат движение транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября остановка «Кинотеатр «Октябрь» на нечётной стороне Комсомольского проспекта от здания Пермэнерго вернулась на прежнее место.

Ночью 2 сентября с 00:15 до 05:45 на Комсомольском проспекте будет ограничено движение транспорта на участке от ул. 1-й Красноармейской до ул. Полины Осипенко по нечётной стороне. Движение будет организовано по одной полосе.

3 сентября с 00:15 до 05:45 будет закрыт сквозной проезд на пересечении Компроса с ул. Полины Осипенко, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.