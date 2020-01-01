Елена Синица Бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю обвинили в совершении 40 преступлений Игорь Кожевников свою вину отрицает Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Игорю Кожевникову, бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю, предъявлены обвинения в совершении 40 преступлений. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Кожевников был задержан сотрудниками СУ СКР в июле 2019 года и обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, получении взяток группой лиц по предварительному сговору, злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, бывший глава регионального УФССП вместе с подельниками получал взятки за обналичивание денег в интересах ряда коммерческих структур. На основании фиктивных документов приставы возбуждали исполнительные производства, после чего деньги перечислялись на счёт отдела Федеральной службы судебных приставов и потом передавались «клиентам».

Сам Игорь Кожевников свою вину не признаёт.

До конца января 2021 года Кожевников находился под стражей. Затем суд изменил ему меру пресечения на запрет определённых действий.

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