Елена Синица «Гаражная» амнистия, Пушкинские карты и обжалование штрафов онлайн Какие законы вступят в силу в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Коллекция

С сентября в России в силу вступает ряд законопроектов. В числе наиболее значимых — «гаражная» амнистия, введение Пушкинской карты для молодёжи и усиление контроля в сфере азартных игр.

Больничные по уходу за ребёнком

Уже с 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребёнком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от стажа.

Отмечается, что сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребёнка в стационарных или амбулаторных условиях. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2434 руб.

«Гаражная» амнистия»

Согласно новому закону граждане в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

Речь идёт о гаражах, возведённых в качестве объектов капстроительства до 30 декабря 2004 года.

Предполагается, что нововведение коснётся более чем 3,5 млн россиян.

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — ещё в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или переданы по наследству, — говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи».

Обжалование штрафов онлайн

Также с начала сентября в силу вступает новый порядок обжалования штрафов за нарушение ПДД.

Жалобу на постановление можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда.

Несколько квалификаций разом

Теперь студенты российских вузов смогут получать одновременно несколько квалификаций, а также менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты.

Эта возможность появилась благодаря тому, что вузы получили больше автономии в выборе образовательных программ. Высшие учебные заведения смогут готовить специалистов по укрупнённым группам профессий.

Продажа лекарств на дистанте

Поменялись и требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. С 1 сентября несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах.

До нововведения организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории страны и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Усиленный контроль за азартными играми

Кроме этого, 1 сентября начнёт работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете.

Помимо этого, ЕРАИ будет выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за проведением таких игр.

Целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, направят общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе посредством кредитной организации будет возможно только при присоединении к информационной системе регулятора.

Пушкинская карта

С 1 сентября россияне в возрасте от 14 до 22 лет смогут получить «Пушкинскую карту». С её помощью можно бесплатно посещать концерты, музеи и театры.

Номинал карты составит 3 тыс. руб. Эти деньги уже будут лежать на карте при получении, их нужно будет израсходовать за четыре месяца в любом регионе страны.

Со списком мероприятий по «Пушкинской карте» можно будет ознакомиться на сайте культура.рф. Воспользоваться «Пушкинской картой» можно через мобильное приложение «Госуслуги. Культура».

Электронный сертификат для инвалидов

С 26 сентября ещё одним способом обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации станет электронный сертификат. Использовать его можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки технического средства реабилитации. Выбор способа остаётся за получателем поддержки.

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