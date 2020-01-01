Мария Сыропятова Пермские предприниматели запустили колесо обозрения и открыли кофейню в Нижнем Новгороде Кофейня работает по франшизе пермской сети Roastberry Поделиться Поделиться Твитнуть

Колесо обозрения в Нижнем Новгороде / фото: ООО «Нерпа»

В Нижнем Новгороде инвесторы из Перми открыли колесо обозрения «Нино» и кофейню Roastberry на Сенной площади, 2. Новый аттракцион получил разрешительные документы на допуск к эксплуатации в середине августа. Подрядчик проекта — ООО «Нерпа». Его генеральный директор Тимур Габдуллин — сын известного пермского предпринимателя Рашида Габдуллина.

Открытие колеса обозрения с кафе приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщил «Новому компаньону» Рашид Габдуллин, являвшийся одним из инициаторов проекта.

«Место под новый объект искали совместно с местными властями примерно два года, — отмечает Рашид Габдуллин. — Локация там уникальная, в центре города с высокого берега Волги открывается фантастический вид на город и окрестности. Можно взять кофе, сесть в кабинку и подняться над рекой и городом».

Колесо обозрения находится на берегу Волги и позволяет подняться на высоту до 120 м над уровнем воды. При этом само колесо обозрения имеет высоту в 50 м. На аттракционе 18 кабинок. Помимо стандартных есть кабинка с широкими дверями для маломобильных граждан, а также для съёмок в формате TikTok. Колесо обозрения планируется использовать круглогодично, при температуре от -30 до +40 градусов. При сильном ветре или других неблагоприятных погодных условиях аттракцион работать не будет.

Общие затраты на проект составили примерно 100 млн руб. В благоустройство прилегающих к объекту территорий местными властями было вложено около 300 млн руб.

По мнению шеф-бариста Roastberry Дмитрия Саулина, благодаря колесу обозрения кофейня получает больше пешеходного трафика, а колесо обозрения — дополнительную услугу.

«Сочетание аттракциона с кофейней создаёт хороший симбиоз, — отмечает Саулин. — Мы продаём не только кофе, но и эмоцию, которая идёт от интерьера, окружения, от атмосферы и подачи продукта».

Для пермской сети Roastberry открытие кофейни в Нижнем Новгороде стало первым опытом франшизы. Пока там настроены на собственное развитие, в планах — открыть в Перми ещё три кофейни за ближайшие полгода. Сейчас у Roastberry в Перми две кофейни — на ул. Революции, 24 и ул. Борчанинова, 13.

По словам Рашида Габдуллина, идеи строительства похожих аттракционов, расположенных вне городских парков, инициаторы проекта неоднократно предлагали пермским властям. Однако они пока не были реализованы из-за сложности самого объекта и требований к его расположению.

«Расчётная цифра по посещаемости колеса обозрения в Нижнем Новгороде — около полумиллиона человек в год, — отмечает Рашид Габдуллин. — Цифра вполне подъёмная для Перми. Но принципиальным для реализации такого проекта в Перми является поиск удачной локации, а также наличие существенной, в том числе и финансовой, поддержки властей. Пока хорошее место найти не удалось: либо нет необходимого пешеходного трафика, либо не удаётся найти понимание с архитекторами и градостроителями, либо мешают ограничения зон охраны объектов культурного наследия».

Рашид Габдуллин известен своими проектами в индустрии развлечений и туризма. В 2001–2021 годах руководил парком им. Горького в Перми. Весной 2021 года покинул пост директора, оставив за собой позицию учредителя. Кроме того, с 2015 года горнолыжный центр в Губахе находится в концессии у ООО «Карусель Сити» (учредитель — Рашид Габдуллин).

К 300-летию Перми в 2023 году в парке им. Горького планируют открыть летний театр, парк миниатюр и установить новые арт-объекты.

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